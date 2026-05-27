Campionato Passione Pizza | Andreano è super Pizza Champs trionfo ad Accadia
Durante la nona edizione del Campionato italiano Passione Pizza, svoltosi nel bosco di Bosco Paduli vicino a Accadia, si sono sfidati pizzaioli provenienti da diverse regioni. La competizione ha visto protagonisti impasti, cotture e abbinamenti, con un focus sulla qualità delle preparazioni. Alla fine, un concorrente di Andreano ha conquistato il titolo di super Pizza Champ, dopo aver superato varie prove durante la manifestazione.
La nona edizione del Campionato italiano Passione Pizza si è chiusa tra impasti, cotture e abbinamenti da manuale nel suggestivo scenario di Bosco Paduli, nei pressi di Accadia, nel cuore dei Monti Dauni. La competizione, organizzata dal presidente Antonio Scapicchio insieme alla moglie Lucia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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