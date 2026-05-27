Campionato Passione Pizza | Andreano è super Pizza Champs trionfo ad Accadia

Notizia in breve

Durante la nona edizione del Campionato italiano Passione Pizza, svoltosi nel bosco di Bosco Paduli vicino a Accadia, si sono sfidati pizzaioli provenienti da diverse regioni. La competizione ha visto protagonisti impasti, cotture e abbinamenti, con un focus sulla qualità delle preparazioni. Alla fine, un concorrente di Andreano ha conquistato il titolo di super Pizza Champ, dopo aver superato varie prove durante la manifestazione.