Pizza con tutti | otto tappe e una sorpresa nel tour elettorale di Nello Pizza

Un tour elettorale ha attraversato otto tappe in una città, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e presentare proposte per migliorare i servizi e l’identità locale. Durante l’evento, è stata annunciata anche una sorpresa, mentre il candidato ha sottolineato l’intenzione di rappresentare una comunità aperta e inclusiva. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diversi residenti, che hanno potuto condividere le proprie opinioni e aspettative per il futuro della città.

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