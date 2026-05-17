Pizza con tutti | otto tappe e una sorpresa nel tour elettorale di Nello Pizza
Un tour elettorale ha attraversato otto tappe in una città, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e presentare proposte per migliorare i servizi e l’identità locale. Durante l’evento, è stata annunciata anche una sorpresa, mentre il candidato ha sottolineato l’intenzione di rappresentare una comunità aperta e inclusiva. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diversi residenti, che hanno potuto condividere le proprie opinioni e aspettative per il futuro della città.
Avellino, 17052026 – Un’unica città, di tutti e per tutti, sia in termini di identità che di opportunità e servizi alle persone. Ribadisce la necessità di rammagliare i quartieri di Avellino, dunque, il candidato a sindaco del centrosinistra Nello Pizza.Resta fondamentale il costante ascolto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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OttoChannel. . Vertice del centrosinistra ad Avellino in vista delle amministrative: condivisa la candidatura di Nello Pizza come sindaco. L’incontro, tenuto nella sede del Pd, punta a costruire il campo largo e nuove alleanze, ma non mancano tensioni interne - Facebook facebook