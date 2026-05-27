Campionati del Patrimonio Parentucelli-Arzelà si classifica terzo
L’istituto superiore di Sarzana Parentucelli-Arzelà si è classificato terzo ai Campionati del Patrimonio. La competizione ha coinvolto studenti in prove pratiche e teoriche legate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. L’evento si è svolto nelle ultime settimane, con numerose scuole partecipanti provenienti da diverse regioni. La squadra dell’istituto ha ottenuto il terzo posto nella categoria dedicata alle competenze pratiche, confermando la qualità del percorso formativo.
Un altro prestigioso traguardo raggiunto dall’istituto superiore sarzanese Parentucelli-Arzelà. Con un progetto dedicato al Futurismo spezzino la squadra del liceo classico – composta da Gioia Tonelli, Angese Dotta e Chiara Locritani – ha infatti conquistato il terzo posto ai Campionati del Patrimonio, la competizione organizzata dall’Associazione nazionale insegnanti di Storia dell’Arte in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che punta a valorizzare le eccellenze scolastiche dello Stivale. ‘L’onda futurista alla Spezia: dinamismo e progresso di una città’ è il titolo dell’elaborato video realizzato dalle tre... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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