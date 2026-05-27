Campionati del Patrimonio Parentucelli-Arzelà si classifica terzo

Notizia in breve

L’istituto superiore di Sarzana Parentucelli-Arzelà si è classificato terzo ai Campionati del Patrimonio. La competizione ha coinvolto studenti in prove pratiche e teoriche legate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. L’evento si è svolto nelle ultime settimane, con numerose scuole partecipanti provenienti da diverse regioni. La squadra dell’istituto ha ottenuto il terzo posto nella categoria dedicata alle competenze pratiche, confermando la qualità del percorso formativo.