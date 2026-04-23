Questa mattina, all’arrivo a scuola, l’acqua proveniva dalle porte di ingresso, inondando i tre piani dell’edificio. Le aule del liceo sono state chiuse e le lezioni sono state rinviate. La situazione ha causato disagi tra studenti e insegnanti, che si sono trovati di fronte a un ambiente allagato e inagibile. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

All’arrivo a scuola l’acqua stava uscendo dalle porte di ingresso dopo aver allagato i tre piani dell’istituto “Parentucelli Arzelà“. E’ possibile che la pioggia caduta nella notte di martedì abbia potuto causare il pesante ma c’è da tener conto anche dell’intervento in corso sulla copertura e impianto idraulico dell’istituto scolastico sarzanese avviato dalla Provincia. Tutti a casa dunque e lezioni rimandate per un migliaio di studenti, docenti e personale che ieri mattina sono stati fermati dalle infiltrazioni che hanno mandato in tilt l’istituto didattico superiore sarzanese. Ma da oggi si torna regolarmente in classe. Il personale scolastico ha provveduto a tamponare gli effetti della pioggia posizionando secchi e bacinelle in attesa dei.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le aule... fanno acqua. Mattinata amara al Parentucelli Arzelà. Rinviate le lezioni

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