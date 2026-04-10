Il liceo Gioia va in finale ai campionati del patrimonio

Il liceo Gioia ha raggiunto la finale dei Campionati del Patrimonio, un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale di Insegnanti di Storia dell’Arte e sostenuta dal Ministero dell’Istruzione. Per la prima volta quest’anno, l’istituto ha deciso di partecipare a questa gara dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La partecipazione ha coinvolto studenti e docenti in un percorso di approfondimento e preparazione, portando il liceo in una fase finale della competizione.

Quest’anno il liceo Gioia per la prima volta ha aderito ai Campionati del Patrimonio, importante iniziativa d’eccellenza del Mim (ex Miur) proposta da Anisa, l’Associazione Nazionale di Insegnanti di Storia dell’Arte. L’iniziativa ha coinvolto una quindicina di studenti e studentesse dei tre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Studente del liceo Campanella vola alla finale nazionale dei Campionati di astronomiaTra i 18 gli studenti ammessi in tutta Italia, Gabriele Bascià è secondo a livello nazionale. DA IBM A DALLARA: STORIA DI UN VISIONARIO ROMANTICO! ANDREA PONTREMOLI passa dal BSMT!