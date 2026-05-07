Un episodio curioso riguarda Christian De Sica, che all'età di sei anni pronunciò un insulto rivolto senza saperlo a Charlie Chaplin. La storia è stata condivisa dal nipote dell’attore in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha descritto questa gaffe infantile di Christian, coinvolgendo una delle icone del cinema muto. L’aneddoto ha attirato l’attenzione per il suo carattere insolito e divertente.

Un aneddoto irresistibile che sembra uscito da un film. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Andrea De Sica ha raccontato una clamorosa gaffe fatta da suo zio Christian De Sica quando era ancora un bambino. e di mezzo c’era addirittura Charlie Chaplin. Andrea De Sica, 44 anni, nipote di Vittorio De Sica e produttore creativo del docufilm Vittorio De Sica – La vita in scena — unica opera italiana presente nella selezione ufficiale a Cannes 2026 nella sezione Classics, con la regia di Francesco Zippel — ha ricordato un episodio diventato ormai leggendario nella sua famiglia. Tutto avvenne durante un appuntamento al ristorante.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Christian De Sica aveva 6 anni e insultò Charlie Chaplin senza saperlo: il retroscena raccontato dal nipote

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