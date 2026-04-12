Cantieri e deviazioni | a Roma spariscono di nuovo i tram Tutte le modifiche su cinque linee

A partire dal 13 aprile, i pendolari di Roma si troveranno ad affrontare modifiche significative nella rete dei trasporti pubblici. Per le prossime cinque settimane, cinque linee di tram subiranno deviazioni e variazioni, influenzando le corse e le soste abituali. La città si prepara a un periodo di adattamento mentre i cantieri e le modifiche alle linee sono state ufficialmente avviate, segnando una fase di cambiamenti temporanei nel sistema di trasporto.