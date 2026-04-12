Cantieri e deviazioni | a Roma spariscono di nuovo i tram Tutte le modifiche su cinque linee
A partire dal 13 aprile, i pendolari di Roma si troveranno ad affrontare modifiche significative nella rete dei trasporti pubblici. Per le prossime cinque settimane, cinque linee di tram subiranno deviazioni e variazioni, influenzando le corse e le soste abituali. La città si prepara a un periodo di adattamento mentre i cantieri e le modifiche alle linee sono state ufficialmente avviate, segnando una fase di cambiamenti temporanei nel sistema di trasporto.
Il 13 aprile segna l'inizio di cinque settimane di passione per i pendolari romani. Da domani infatti la mappa del trasporto pubblico della Capitale cambia volto. Sulla rete tramviaria piove una combinazione di interventi che promette di stravolgere le abitudini di migliaia di persone: dai lavori.🔗 Leggi su Romatoday.it
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