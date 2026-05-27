Durante una seduta parlamentare, è stata scoperta una targa allo scranno di Giacomo Matteotti. Il presidente della Camera ha commentato che le parole di Matteotti continuano a rappresentare un richiamo alla difesa della libertà e contro le derive autoritarie. La cerimonia si è svolta nel contesto di un momento dedicato alla memoria storica. La targa è stata posizionata in modo permanente all’interno dell’aula.

ROMA – “Le parole di Giacomo Matteotti risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, introducendo oggi la commemorazione di Giacomo Matteotti. Nell’occasione è stata svelata una targa affissa allo scranno che fu del deputato socialista, in attuazione di uno specifico ordine del giorno al bilancio interno della Camera presentato dal deputato Devis Dori. La targa reca la scritta: “Da questo banco il deputato socialista Giacomo Matteotti pronunciò lo storico discorso del 30 maggio 1924, in difesa del libero parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste, che gli sarebbe costato la vita”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Camera, scoperta targa allo scranno di Matteotti. Fontana: “Sue parole risuonano sempre in difesa della libertà”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Camera, scoperta targa allo scranno di Matteotti

Notizie e thread social correlati

Camera, una targa sullo scranno di Matteotti. Fontana “Omaggio alla sua memoria”Una targa è stata posta sullo scranno di Matteotti in Parlamento, con l'iscrizione “Omaggio alla sua memoria”.

Omaggio della Camera a Matteotti, il nome e una targa sul suo scranno in AulaLa Camera ha reso omaggio a Matteotti, collocando il suo nome e una targa sullo scranno in Aula.