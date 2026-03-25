La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha pubblicato nuovi bandi con una dotazione di 390mila euro destinati alle imprese delle province di Livorno e Grosseto. I bandi sono rivolti a sostenere progetti di sviluppo, innovazione e competitività. È possibile presentare domanda seguendo le procedure indicate nei bandi pubblicati sul sito ufficiale dell’ente.

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha aperto i termini per partecipare a nuovi bandi per favorire lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle micro, piccole e medie imprese delle province di Livorno e Grosseto. In totale sono 390mila euro le risorse messe a disposizione. Bando a sostegno della creazione d’impresaL'avviso è volto a supportare la nascita di nuove imprese. Prevede, per le attività iscritte ed attive a partire dall'1 gennaio 2026, un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese (fino a 5mila euro) per i costi di avvio. La percentuale sale al 70% per le neoimprese frutto di un passaggio generazionale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Camera di Commercio, nuovi bandi da 390mila euro a sostegno delle imprese: requisiti e come fare domanda

Articoli correlati

Cultura e sociale, bandi da 500mila euro della Fondazione Livorno: requisiti e come fare domandaFondazione Livorno ha pubblicato due bandi, per un valore complessivo di 500mila euro, confermando il proprio impegno sul territorio nella cultura e...

"Premio impresa sostenibile" della Camera di commercio, via alle domande: i requisiti e come fare domandaLa Camera di commercio della Maremma e del Tirreno lancia la terza edizione del "Premio impresa sostenibile" (qui tutti i dettagli).

Una raccolta di contenuti su Camera di Commercio nuovi bandi da...

Temi più discussi: CORRUZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO: ALTRI NUOVI 11 AVVISI DI GARANZIA; insediata la Giunta 2026-2031 — Italiano; Camera di commercio di Reggio e Camera Arbitrale di Milano, una nuova alleanza al servizio delle imprese reggine · ilreggino.it; Eletta la nuova Giunta della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

La Camera di commercio Pordenone-Udine alla ricerca di nuovo personaleAl via il concorso per tre funzionari. Nello specifico, il nuovo bando per funzionari prevede la selezione di due profili per i servizi anagrafici e di regolazione del mercato e un profilo per i pr ... udinetoday.it

Camera di Commercio, eletti i quattro vicepresidenti: con Carrà, Ciccioni, Giovanardi e Sartoretti si completa la squadra di SantarellaLa Giunta camerale ha nominato lunedì i vertici dell'ente per il prossimo quinquennio. Giovanardi sarà vicepresidente vicario. I neoeletti rappresentano agricoltura, artigianato, industria e turismo d ... novaratoday.it

La Camera di Commercio Irpinia Sannio lancia l’assistente virtuale ISIA - facebook.com facebook

Export e filiera agroalimentare. La Camera di commercio del Molise promuove tre webinar dedicati alle imprese del settore per approfondire strumenti e opportunità di accesso ai mercati esteri. Iscriviti dalla sezione "Eventi" del sito camerale. x.com