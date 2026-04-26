BCC Carate e Treviglio approvato il bilancio 2025 | 6,5 milioni al Fondo Mutualità e impegno concreto nel welfare territoriale

L’assemblea dei soci della banca locale si è riunita domenica 26 aprile al PalaDesio per approvare il bilancio dell’esercizio 2025. Durante la seduta, è stato confermato l’impegno di destinare 6,5 milioni di euro al Fondo Mutualità. Sono stati inoltre illustrati i risultati finanziari e le iniziative per il welfare territoriale, con un focus sul supporto alle attività locali e ai progetti di comunità.

Approvato il bilancio dell’esercizio 2025 da parte dell’Assemblea dei Soci della BCC Carate e Treviglio, tenutasi in seduta ordinaria nella mattinata di domenica 26 aprile al PalaDesio alla presenza di 1.154 soci, di cui solo 25 rappresentati per delega. I dati confermano una grande solidità patrimoniale e un’ottima redditività. Il primo esercizio della nuova realtà, nata lo scorso anno dall’integrazione tra BCC Carate Brianza e BCC Treviglio, si chiude con risultati economici e patrimoniali superiori rispetto alle previsioni contenute nel progetto di fusione approvato dalle due banche nello scorso anno.?Spiccano su tutti l’utile al lordo delle imposte, che si attesta a 58 milioni di euro e l’indice di solidità patrimoniale Total Capital ratio pari al 24,22%.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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