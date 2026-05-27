Camera dedica uno scranno a Matteotti Fontana | Un uomo valoroso
Una targa in memoria di Giacomo Matteotti è stata scoperta a Montecitorio, nel luogo da cui nel 1924 denunciò le violenze fasciste. La cerimonia si è conclusa con un intervento di un esponente politico, che ha definito Matteotti “un uomo valoroso”. La targa è stata collocata nello scranno dedicato a lui.
A Montecitorio scoperta la targa in memoria di Giacomo Matteotti nel posto da cui denunciò le violenze fasciste nel 1924. Polemiche per le assenze nei banchi della maggioranza durante la commemorazione Da oggi nella Camera dei deputati c’è uno scranno dedicato a Giacomo Matteotti, simbolo della lotta per la democrazia e della resistenza al fascismo. La cerimonia si è svolta nella mattinata a Montecitorio, dove sullo scranno numero 14 a sinistra della quarta fila dell’emiciclo, è stata scoperta una targa commemorativa che ricorda il celebre discorso pronunciato dal deputato socialista il 30 maggio 1924, pochi giorni prima del suo rapimento e assassinio da parte delle squadre fasciste. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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