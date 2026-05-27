Camera dedica uno scranno a Matteotti Fontana | Un uomo valoroso

Notizia in breve

Una targa in memoria di Giacomo Matteotti è stata scoperta a Montecitorio, nel luogo da cui nel 1924 denunciò le violenze fasciste. La cerimonia si è conclusa con un intervento di un esponente politico, che ha definito Matteotti “un uomo valoroso”. La targa è stata collocata nello scranno dedicato a lui.