Sabato 9 maggio alle 10.30, a Spilamberto, si terrà un evento dedicato alla mostra Ferrari intitolata ‘Oltre il Rosso’. Tra i partecipanti ci sarà anche Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1. L’appuntamento si svolgerà presso la sede della mostra, che sarà aperta al pubblico durante tutta la giornata. La presenza di Capelli arricchirà l’iniziativa dedicata alle vetture del Cavallino Rampante.

Modena, 8 maggio 2026 – Ivan Capelli sarà ospite sabato 9 maggio alle 10.30 a ‘ Oltre il Rosso ’, la mostra fotografica in corso al Circolo Paradosso di Spilamberto in via San Giovanni dove il colore rosso rappresenta la Ferrari e gli scatti sono di Flavio Mazzi, il fotografo spilambertese, che da cinquant’anni racconta ufficialmente il mondo della Formula 1 e la cui passione per la casa di Maranello lo fa essere uno dei più grandi tifosi della scuderia. La pista, la fabbrica e il paddock sono protagonisti della mostra, ma soprattutto lo sono gli uomini che hanno fatto grande negli anni il mito della Ferrari, e non solo i piloti come Villeneuve o Schumacher, ma i tecnici e tutti quelli che non si vedono, che stanno dietro le quinte e fanno andare avanti il circus.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostra Ferrari a Spilamberto: ci sarà anche Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1

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