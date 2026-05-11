Calciomercato Inter LIVE | Frattesi saluta l’Inter un club sulle tracce di Sommer

Nel corso del calciomercato, un centrocampista ha lasciato il club nerazzurro, mentre un altro giocatore è nel mirino di un’altra squadra. Sono state riscontrate diverse trattative in corso, con incontri ufficiali e incontri informali tra le parti coinvolte. La sessione di mercato si sta sviluppando attraverso varie strategie, con alcuni accordi già finalizzati e altre trattative ancora aperte. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi delle operazioni in corso.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE....🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Frattesi saluta l’Inter, un club sulle tracce di Sommer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Frattesi verso l’addio, novità sul futuro di Dioufdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Argomenti più discussi: Frattesi, lo scenario: Operazione larga per chiudere questo scambio e portare all’Inter…; Un anno fa ribaltava il Barça, oggi il suo mondo è capovolto: Frattesi sempre più lontano dall'Inter; Calciomercato Inter, tanti i nomi ai quali lavorano i nerazzurri; Inter: Pavard e Frattesi fuori dai progetti, sarà addio in estate. [Nico Schira] NOTIZIA: #Inter è pronta a iniziare il processo di ESTENSIONE del contratto di Piero Ausilio. Il Direttore Sportivo è considerato 'chiave' dal Presidente Marotta. reddit #PEDULLA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Calciomercato Inter, nuova pista: clausola rescissoria a 21 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Marotta e Ausilio pensano a Beltran, portiere del River Plate, pagando la clausola rescissoria ... interlive.it