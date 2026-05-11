Calciomercato Inter LIVE | Frattesi saluta l’Inter un club sulle tracce di Sommer
Nel corso del calciomercato, un centrocampista ha lasciato il club nerazzurro, mentre un altro giocatore è nel mirino di un’altra squadra. Sono state riscontrate diverse trattative in corso, con incontri ufficiali e incontri informali tra le parti coinvolte. La sessione di mercato si sta sviluppando attraverso varie strategie, con alcuni accordi già finalizzati e altre trattative ancora aperte. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi delle operazioni in corso.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE....🔗 Leggi su Internews24.com
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