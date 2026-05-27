A Riccione, sono stati introdotti due nuovi parcheggi e modifiche a quelli esistenti nelle vie trasversali di viale Torino. Questi interventi sostituiscono 105 posti auto e 60 spazi per scooter rimossi dal nuovo lungomare del Sole, parte della Ciclovia adriatica. La modifica interessa le aree di sosta nelle vicinanze della zona rinnovata, senza modificare la disposizione complessiva della viabilità locale.

Due nuovi parcheggi e la rimodulazione di quelli esistenti nelle vie trasversali di viale Torino, a Riccione, rimpiazzerà i 105 posti auto e i 60 per gli scooter, cancellati dal nuovo lungomare del Sole, inserito nella Ciclovia adriatica. L’intento è di dare risposta non solo ai clienti delle attività di spiaggia, stabilimenti balneari, bar e ristoranti, ma anche ai residenti che da tempo si lamentano per le soste selvagge davanti casa. Problema che domenica si è ripresentato in modo pesante per il gran flusso di bagnanti e i parcheggi non ancora aperti. Proprio per ovviare a questa situazione, al Comune era stato chiesto di attivare le strisce gialle con la "R" riservate a chi abita soprattutto nei viali Alberti, Mattei, parte del Bernini, Cellini e Maiorana, a monte del Vespucci, dove risiedono molti ultraottantenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cambia la mappa dei parcheggi cancellati dal nuovo lungomare

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