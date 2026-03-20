Bar e negozi ‘cancellati’ dal nuovo lungomare

Il nuovo lungomare di Igea è stato riaperto, ma alcuni bar e negozi sono stati rimossi, lasciando il tratto più spoglio rispetto al passato. La riapertura ha portato a un cambiamento nell’aspetto della zona, con esercizi commerciali che non sono più presenti lungo la passeggiata. La situazione attuale solleva dubbi sulla vivacità del lungomare, ora meno affollato e meno frequentato rispetto alle passate stagioni.

"Il lungomare di Igea riapre, ma il rischio è che manchino le attività che lo rendono vivo". Cristina Belletti, segretaria del Pd di Bellaria Igea Marina, torna sul tema a poche settimane dall’apertura per Pasqua del nuovo viale Pinzon, uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni sul fronte mare. L’opera, da oltre 3 milioni di euro, ha ridisegnato circa un chilometro di lungomare tra il bagno 64 e piazza Alda Merini, trasformando viale Pinzon in una nuova passeggiata con pista ciclopedonale, verde e spazi pubblici. Il cantiere è ormai alle battute finali e l’apertura è prevista già nel primo weekend di aprile. Ma per il Pd il nodo non è il lungomare pubblico, bensì ciò che accade attorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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