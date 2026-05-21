A Roland Garros, Jannik Sinner ha iniziato il suo cammino affrontando il qualificato Tabur. Tra gli otto italiani in gara, il tennista altoatesino punta a proseguire la serie di vittorie dopo aver conquistato gli Internazionali di Roma, proseguendo così il percorso iniziato a Indian Wells. Nel suo percorso, potrebbe incontrare nuovamente il russo Medvedev in semifinale, mentre il tabellone mostra anche altri avversari di rilievo.

Dopo la vittoria agli Internazionali a Roma, Jannik Sinner vuole proseguire il filotto iniziato a Indian Wells e arrivato fino al Foro Italico con sei Masters 1000 consecutivi vinti. Prossima tappa il Roland Garros, per conquistare il suo Career Grand Slam. Inizio domenica 24 maggio. Il numero uno del mondo è il favorito assoluto, data anche l’assenza di Carlos Alcaraz. L’unica vera incognita pare essere la stanchezza accumulata in questi ultimi due mesi. Dopo la semifinale Melbourne attenzione però anche a Novak Djokovic. Definito il tabellone principale, con il possibile percorso che separa Sinner dal titolo parigino. Roland Garros – tabellone maschile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, Sinner fa l’esordio con Tabur: in semifinale può trovare ancora Medvedev. Presenti 8 italiani | Il tabellone

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