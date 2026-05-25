Matteo Berrettini ha iniziato il suo percorso al Roland Garros con una vittoria contro l’ungherese Marton Fucsovics, avversario considerato ostico. Il tennista romano, testa di serie di livello, ha affrontato un esordio impegnativo al primo turno del torneo. La partita è stata la prima del suo cammino nel torneo parigino.

Matteo Berrettini ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino a Parigi. Il tennista romano era atteso da un esordio impegnativo al primo turno del Roland Garros 2026, contro l’ungherese Marton Fucsovics, avversario solido e particolarmente ostico. Dopo aver ceduto il primo set al tie-break per 7-6(2), l’azzurro ha saputo cambiare ritmo e inerzia al match, imponendosi con autorità per 7-5 6-1 6-2. Una prestazione in costante crescita per Matteo, che ha così conquistato il pass per il secondo turno. Sul suo cammino ci sarà una vecchia conoscenza: il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22. Un giocatore che, negli ultimi mesi, ha mostrato segnali interessanti anche contro avversari di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini, il tabellone offre una chance al Roland Garros: testa di serie di livello, ma non insormontabile

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