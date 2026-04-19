Karate ecco i nomi dei qualificati nazionali a Trofeo Coni cadetti e juniores

Sono stati annunciati i nomi degli atleti qualificati a rappresentare il paese al Trofeo Coni nelle categorie cadetti e juniores nel settore del karate. Le prove degli under sono state considerate positive, con un miglioramento tecnico generale che riflette l’impegno delle società sportive coinvolte. La selezione si basa sui risultati ottenuti nelle recenti competizioni di qualificazione.