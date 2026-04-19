Karate ecco i nomi dei qualificati nazionali a Trofeo Coni cadetti e juniores
Sono stati annunciati i nomi degli atleti qualificati a rappresentare il paese al Trofeo Coni nelle categorie cadetti e juniores nel settore del karate. Le prove degli under sono state considerate positive, con un miglioramento tecnico generale che riflette l’impegno delle società sportive coinvolte. La selezione si basa sui risultati ottenuti nelle recenti competizioni di qualificazione.
“Buone le prove di questi under. Abbiamo notato un miglioramento tecnico generale, che va a ripagare l’impegno delle società”. Queste le parole di Michele Roiatti, presidente regionale del settore karate Fijlkam, organizzatore delle qualificazioni regionali di cadetti, juniores e Trofeo Coni.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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