Karate Napoli e Scampia sul tetto d’Italia | Tommasino e Luciano campioni assoluti Tutte le medaglie campane

Durante i recenti Campionati Italiani Assoluti di karate, svoltisi al PalaFIJLKAM di Ostia, le medaglie delle categorie dei 60 e dei -67 kilogrammi sono state tutte assegnate a atleti provenienti dalla regione di Napoli, con rappresentanti di Scampia tra i protagonisti. Due campioni assoluti sono risultati campani, consolidando la presenza di questa regione in cima alla classifica nazionale.

C’è un dato che racconta più di tutti i Campionati Italiani Assoluti di karate appena conclusi al PalaFIJLKAM di Ostia: nelle categorie dei 60 e dei -67 kg, i podi sono stati interamente campani. Nei 67, a vincere il titolo è stato il diciassettenne Almerico Tommasino, atleta del Champion Center di Scampia, che ha superato in finale Rosario Ruggiero delle Fiamme Oro al termine di un incontro equilibratissimo, chiuso sul 4-4 e deciso dal senshu, il vantaggio del primo punto. Sul terzo gradino del podio sono saliti Luca Maresca (Fiamme Oro) e Raffaele Astarita (Champion Center), completando un dominio territoriale che racconta la forza del movimento campano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Serie C, campane molto attive sul mercato: tutte le operazioniAnche se il mercato si è aperto solo il 2 gennaio, le squadre campane del girone C di serie C si stanno dimostrando già molto attive e sono tante le...

Europei Giovanili di Karate, l’Italia a Limassol per le medaglie. 48 atleti convocatiLimassol – Oltre 1200 atleti attesi a Limassol (Cipro), in occasione degli Europei Giovanili di Karate.

Altri aggiornamenti su Karate Napoli e Scampia sul tetto...

Discussioni sull' argomento successi e spettacolo a Follonica; Almerico Tommasino, titolo assoluto di karate a soli 17 anni e con vista olimpica.