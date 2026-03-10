Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, gestisce direttamente le operazioni del club dal 2022, con il supporto del suo team. Zlatan Ibrahimovic è considerato una figura chiave all’interno del club, mentre Furlani ha il ruolo di guida nella gestione quotidiana. La struttura del team dirigenziale del Milan si basa su figure di spicco che operano sotto la supervisione di Cardinale.

L'ingresso nel management del direttore sportivo Igli Tare, infatti, ha aiutato sia in sede di mercato sia nella gestione quotidiana della situazione a Milanello, dove Allegri ha un interlocutore con grande esperienza dirigenziale. Questo ha consentito al Milan di 'liberare' il direttore tecnico Geoffrey Moncada, abile nella ricerca dei giovani, per fare ciò che sa fare meglio. E gli investimenti nell'ultimo calciomercato invernale come Alphadjo Cissè ne sono un esempio. Al vertice del Milan di Cardinale c'è Giorgio Furlani, amministratore delegato che guida la macchina rossonera. Il Presidente Paolo Scaroni rappresenta il club di Via Aldo Rossi in Lega Calcio Serie A e tiene i rapporti istituzionali ad alto livello, anche extra calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tutti gli uomini di Cardinale: Ibra è il braccio destro, Furlani guida il club

Articoli correlati

Milan, si è rivisto Cardinale: il report della sua giornata, il messaggio per tutti e il futuro del club'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla visita, avvenuta nella giornata di ieri, di Gerry Cardinale a Milanello e 'Casa...

Milan, Cardinale è tornato a Milanello: colloqui con Furlani e Allegri. Il punto'La Gazzetta dello Sport', nella sua versione online, ha rivelato come Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan,...

Zlatan Ibrahimovi kod Slavena Bilia (prvi dio): Najava 13. epizode Neuspjeha prvaka!

Altri aggiornamenti su Milan tutti gli uomini di Cardinale...

Sergio Ramos a San Siro per Milan-Inter, i tifosi rossoneri sognano???C???u0011??]?? ?Ktr8 {/?b??+u000eu0002yu001e?E??'??'?Cb??`u0002u0002?u0010@`xL$u0011Gu0005?X???u001fu0013??? ?0u000bs?C?)u0003??b@u0011u0002 u0001????spVu0011?,u0018\?u0010????u0006??k?PUl?? ??rT,? ... calciomercato.it

Il Milan è tornato casciavit. E se Fofana ed Estupinan fossero gli uomini scudetto?Allegri vince il derby con i giocatori meno tecnici e più criticati. Pervis a fine gara ride: È il gol più importante della mia carriera. Ora giocherà lui o Bartesaghi? msn.com