Nella giornata odierna si sono registrate temperature di 33 gradi Celsius presso la stazione meteorologica di Siena Galilei, con condizioni di caldo intenso simile a quelle di luglio. La città ha visto un aumento di richieste di gelati e bottiglie d’acqua, mentre turisti vestiti con pantaloncini e sandali si sono mossi per le vie, adattandosi alle alte temperature. La situazione ha portato a un afflusso di persone che cercano sollievo dal caldo.

Caldo come a luglio. Assalto ai gelati e caccia alle bottiglie d’acqua in città. Turisti in pantaloncini e sandali, come fosse piena estate. Del resto la bolla calda di questi giorni ha inglobato Siena e l’Italia, specie centro-settentrionale, dove già si registrano temperature sopra la media anche di 8-10 gradi, sottolineano gli esperti. E l’apice è previsto oggi con punte di di oltre 33-34° previsti anche su Toscana e Umbria. E i tanti senesi che ogni giorno vanno a lavoro a Firenze, come pure gli studenti che frequentano l’Ateneo del capoluogo, sono avvertiti: il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia del sistema sanitario della Regione Lazio conferma il codice arancione anche oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo torrido come a luglio. Registrati 33° a ’Siena Galilei’

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