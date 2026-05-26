Caldo torrido a Milano il meteorologo | Situazione drammatica temperature 10 gradi più alte della media
A Milano, mercoledì 27 maggio, è prevista una temperatura massima di 36 gradi, secondo il meteorologo. Ha riferito che le temperature sono circa 10 gradi superiori alla media stagionale. La situazione è definita “drammatica” in relazione al caldo intenso.
A Milano per domani, mercoledì 27 maggio, è attesa la temperatura massima di 36 gradi. "Sono 10 in più della media stagionale", ha spiegato il meteorologo Flavio Galbiati a Fanpage.it, "è una situazione drammatica, eventi estremi riconducibili al cambiamento climatico". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Anche se sei molto ricco e protetto dagli immigrati barbari per me Milano resta infernale. Nebbia e freddo d'inverno, caldo torrido d'estate. Inquinamento e smog. No grazie x.com
Grazie Cinzia e Barbara per la disponibilità per l’evento di oggi a Milano in collaborazione con @partechipazione. Nonostante il caldo torrido cani bravissimi e sempre sul pezzo. Grazie davvero dell’aiuto in un periodo per me complicato e anche piano di corsi facebook
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