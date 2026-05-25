A Parigi, all'apertura del Roland Garros 2026, si registra un’ondata di caldo con temperature oltre i 31-32 °C, valori insoliti per la fine di maggio. Le condizioni climatiche estreme potrebbero portare all’applicazione del protocollo “heat-rule”, che prevede misure specifiche in caso di caldo eccessivo durante le partite. La decisione sarà presa in base alle condizioni meteorologiche e alle indicazioni degli organizzatori.

L’inizio del Roland Garros 2026 è segnato da un’ondata di caldo eccezionale per Parigi. Le temperature previste superano infatti i 31-32 °C, valori insoliti per la capitale francese alla fine di maggio e capaci di incidere sensibilmente sulle condizioni di gioco. Per questo motivo è tornato al centro dell’attenzione il protocollo “heat rule”, il sistema adottato nei tornei del Grande Slam per tutelare la salute dei giocatori durante le giornate più torride. Tale norma, ufficialmente inserita nell’Extreme Weather Policy degli Slam, non si basa però sulla semplice temperatura registrata dai bollettini meteo. Il parametro di riferimento è il WBGT, acronimo di Wet-Bulb Globe Temperature, un indice scientifico utilizzato per misurare lo stress termico reale a cui è sottoposto il corpo umano durante l’attività fisica all’aperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, caldo record a Parigi: si applicherà il protocollo “heat-rule”?

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