Caldo temporali e smog | doppia allerta anche nel Parmense

Nel Parmense, oggi si sono registrate temperature molto elevate, accompagnate da temporali in arrivo. Contestualmente, sono stati segnalati livelli di smog sopra le soglie di attenzione. La situazione meteorologica e ambientale rimane sotto controllo, con previsioni che indicano possibili peggioramenti nelle prossime ore. La doppia allerta riguarda sia il rischio di temporali che l’inquinamento atmosferico.

Temperature elevate, rischio temporali e livelli di inquinamento sotto osservazione. È una situazione meteorologica e ambientale complessa quella che interessa anche il territorio di Parma e l’Emilia occidentale in queste ore.Per la giornata di giovedì 28 maggio la Protezione civile regionale ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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