Caldo africano e rischio temporali | nuova allerta della protezione civile anche per Como

La protezione civile della Lombardia ha emesso un nuovo bollettino di allerta alle 13 di oggi, 26 maggio, che interessa anche la provincia di Como. La segnalazione riguarda condizioni di caldo africano e il rischio di temporali, coinvolgendo anche altre aree della regione come Milano, Monza e Brianza, Lecco, Sondrio e Varese. La comunicazione è stata diffusa per informare le autorità e i cittadini sui possibili disagi legati alle condizioni meteorologiche in atto.

La protezione civile della Lombardia ha diffuso oggi 26 maggio alle 13 circa un nuovo bollettino di allerta che riguarda anche la provincia di Como, oltre a Milano, Monza e Brianza, Lecco, Sondrio e Varese. L’attenzione è puntata soprattutto sulla giornata di domani mercoledì 27 maggio, quando al. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Meteo, quando arriva il caldo Lanticiclone africano cambia tutto: tra una settimana è estate

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