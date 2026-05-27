Caldo record oggi a Milano con 35 gradi ma scatta l’allerta temporali

Oggi a Milano si sono registrati 35 gradi, raggiungendo un record di caldo. Tuttavia, è stata diramata un’allerta temporali per la zona. La settimana sta proseguendo con temperature elevate, ma si prevede un cambiamento climatico con l’arrivo di piogge e temporali. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato sulla durata o l’intensità delle condizioni meteorologiche.

Milano sta vivendo una delle settimane più calde e anomale dell'anno, ma l'afa sta per essere interrotta da una ondata di maltempo. Il Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta gialla per rischio temporali a partire da mezzogiorno di oggi, mercoledì 27. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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#Meteo In Francia 7 i decessi legati all'ondata di calore sull'Europa. Caldo record anche in Gran Bretagna. Mercoledì in Italia 15 le città da bollino arancione, tra cui Bolzano; oggi picchi di 36°. Le previsioni con il 1°maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronaut x.com

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