Un'ondata di calore interessa tutto il Paese, con un'allerta arancione in 15 città da Nord a Sud. Le temperature superano i 30 gradi in molte aree, con Milano che raggiunge i 35 gradi e Roma che si avvicina a questa soglia. L'anticiclone subtropicale è responsabile delle alte temperature diffuse su tutto lo Stivale. Le autorità hanno emesso l'allerta, invitando alla prudenza e a evitare l'esposizione prolungata al sole.

Si chiama ondata di calore, ma in gergo più tecnico è l’anticiclone di origine subtropicale che si sta insediando nel bacino del Mediterraneo. Questo evento ha portato l’Italia di maggio in un clima estivo e torrido, con temperature diffuse in tutto lo Stivale che superano la soglia dei 30°. Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore ha messo l’allerta di livello arancione per 15 città. Milano raggiungerà anche i 35°. Allerta arancione in 15 città Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ha aggiornato le condizioni avverse per l’Italia a seguito dell’arrivo dell’anticiclone subtropicale nel bacino del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta arancione in 15 città da Nord a Sud per l'ondata di calore, caldo da Torino a Roma: 35 gradi a Milano

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