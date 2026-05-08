Meteo l’Italia divisa in due tra rovesci improvvisi e caldo fino a 32 gradi

Da lanotiziagiornale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana in Italia il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che raggiungeranno i 32 gradi. Tuttavia, in alcune zone si registreranno rovesci improvvisi e di breve durata, creando un contrasto tra il clima caldo e momenti di pioggia. La situazione meteorologica mostrerà così una divisione tra condizioni di sole e pioggia, con variazioni improvvise nel corso delle giornate.

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Sembra un paradosso, ma in questo weekend primaverile il meteo sull’Italia vedrà il sole quasi ovunque, alternato però a rovesci improvvisi e di breve durata. A spiegare la situazione è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui “ci prepariamo a vivere quello che potremmo definire un ‘miglioramento con acquazzoni primaverili’. Sembra un paradosso, ma è l’esatta sintesi di ciò che accadrà sulla nostra Penisola: ampie schiarite si alterneranno a rovesci improvvisi e di breve durata”. Le precipitazioni, stando ai più recenti modelli meteorologici, interesseranno la Sardegna, il Centro-Nord e solo in parte il Sud. In particolare, l’instabilità riguarderà Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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