Caldo killer in classe entro il 2050 un quarto degli studenti in Inghilterra avrà oltre 30 giorni caldi a scuola Ocse | Meglio condizionatori o calendario ripensato

Se l’Europa conta i primi morti causati dalle temperature estreme, c’è un luogo dove il termometro che sale non fa notizia ma logora silenziosamente il futuro: la scuola. Non i palazzi della politica né gli uffici con l’aria condizionata, ma le aule in cui milioni di ragazzi passano le ore più calde della giornata. L’OCSE ha deciso di mettere nero su bianco una domanda scomoda: cosa succede all’apprendimento quando il mercurio schizza sopra i trenta gradi, e resta lì? La risposta arriva da un’analisi inedita, appena pubblicata dall’organizzazione con sede a Parigi, che combina per la prima volta i dati sulla posizione geografica delle scuole primarie con le proiezioni climatiche più aggiornate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ocse: il caldo nelle aule mette a rischio la salute degli studentiL’OCSE ha segnalato che le alte temperature nelle aule rischiano la salute degli studenti.

“La scuola è laica e oltre il 30% degli studenti è musulmano”. Il preside difende così la visita in moscheaUna scuola ha organizzato una visita in una moschea di Ancona, attirando molte polemiche.

Caldo killer, in queste 4 città italiane si scatenerà l’inferno: previsti migliaia di morti entro pochi anniCaldo Killer, ecco in quuste città italiane vivrai l’inferno: ecco il motivo, tutti i dettagli e le curiosità L’Italia si trova nuovamente sotto la lente d’ingrandimento per gli effetti devastanti del ... blitzquotidiano.it

Caldo killer, morti triplicati in 10 giorni. A Roma e Milano 500 vittimeRoma, 9 luglio 2025 – L’ultima ondata di caldo ha triplicato i morti dovuti alle temperature estreme in Europa. A testimoniarlo è uno studio condotto dal scienziati dell'Imperial College London e ... quotidiano.net