Durante un'intervista a Belve, l'attrice ha raccontato di aver provato l'ayahuasca, un infuso ottenuto da piante amazzoniche. Ha spiegato che si tratta di una sostanza psicoattiva utilizzata in cerimonie tradizionali, e ha descritto gli effetti che ha sperimentato sul suo stato mentale. Michelini ha anche condiviso dettagli su come questa esperienza abbia influenzato la sua percezione e il suo modo di affrontare alcune situazioni.

“La gente dice che so pazza!”: è una Giulia Michelini senza filtri quella che si è raccontata a Belve, parlando dei momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera, ma anche delle sue trasgressioni. Nell’intervista a Francesca Fagnani, la 40enne attrice romana ha ammesso anche di aver assunto per tre volte l’ayahuasca, una potente sostanza allucinogena dell’Amazzonia utilizzata per i rituali sciamanici. L’intervista a Belve La rivelazione di Michelini è emersa dalle anticipazioni della puntata di Belve in programma nella prima serata di martedì 14 aprile, la seconda della nuova stagione della trasmissione condotta da Francesca Fagnani, che vedrà come ospiti anche Carlo Conti e Francesco Chiofani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giulia Michelini svela a Belve di aver preso l'ayahuasca, cos'è e quali sono gli effetti sul cervello

Giulia Michelini a Belve: “Ho preso l’ayahuasca e ho avuto le visioni. Un mio difetto? Rutto”(Adnkronos) – Giulia Michelini irresistibile a Belve, un’intervista – che andrà in onda oggi martedì 14 aprile in prima serata su Rai 2 – in cui...

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