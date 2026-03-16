ora legale 2026 quando scatta come spostare le lancette in avanti o indietro consigli per ridurre gli effetti del cambio

Nel 2026, l’ora legale entrerà in vigore e prevede lo spostamento delle lancette degli orologi di un’ora avanti, generalmente tra fine marzo e inizio aprile. Questo cambio interessa tutti i paesi che adottano questa misura, e per ridurre gli effetti del passaggio si consiglia di regolare gli orologi la sera prima, evitando di farlo di colpo.

L'arrivo della primavera, anche nel 2026, porta con sé il consueto cambio dell'orario con il passaggio all’ora legale nella notte tra sabato e domenica: scopriamo come bisogna spostare le lancette, se in avanti o indietro, e alcuni consigli pratici per ridurre gli effetti. Il sistema del cambio dell'ora è adottato in molti Paesi europei per sfruttare meglio le ore di luce durante i mesi più caldi: ci sarà un’ora di sonno in meno, ma le giornate sembreranno più lunghe di sera. Ora legale 2026: quando scatta Nel 2026 l’ora legale entrerà in vigore nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo. Alle 2:00 di notte gli orologi dovranno essere spostati direttamente alle 3:00. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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