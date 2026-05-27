Negli ultimi giorni, diverse città italiane hanno registrato temperature superiori alla media stagionale. Le temperature massime hanno superato i 35 gradi, con alcune località che hanno raggiunto i 40. Le previsioni indicano che questa ondata di caldo continuerà per diversi giorni. Le temperature minime sono rimaste alte, sotto i 25 gradi. Le condizioni climatiche sono state caratterizzate da assenza di pioggia e alta pressione.

: perché queste temperature stanno diventando sempre più frequenti Negli ultimi giorni molte città italiane stanno vivendo temperature ben oltre la media stagionale. In diverse aree del Paese si registrano massime tipiche di luglio inoltrato già a fine maggio, con notti tropicali, afa crescente e un senso diffuso di “estate anticipata”. Ma perché succede? E soprattutto: è davvero un evento eccezionale oppure il segnale di qualcosa di più grande? Un’ondata di calore fuori stagione Quando si parla di “caldo anomalo” si intende una situazione in cui le temperature superano in modo significativo le medie climatiche del periodo. Non significa soltanto avere giornate calde: ciò che colpisce è la durata, l’intensità e la precocità del fenomeno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Meteo con sole e caldo anomalo

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