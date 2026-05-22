meteo caldo anomalo la prossima settimana

La prossima settimana sarà caratterizzata da temperature superiori alla norma, con un caldo che viene descritto come anomalo. Secondo le previsioni pubblicate da IlMeteo.it, un anticiclone proveniente dall’Africa si sposterà sull’Italia, portando condizioni di stabilità e temperature elevate. La presenza di questa massa d’aria calda dovrebbe interessare diverse regioni, con un incremento dei valori termici rispetto alle medie stagionali. I dettagli delle previsioni indicano un deciso aumento delle temperature in tutto il territorio nazionale.

Nella prossima settimana, secondo IlMeteo.it, è in arrivo l'anticiclone africano. Il suo arrivo favorirà, inevitabilmente, un progressivo aumento delle temperature, specialmente al Centro-Nord, dove i termometri raggiungeranno livelli anomali per il periodo. Già nel corso del weekend si potrebbero superare i 30°C in tante città, dando il via ad una fase climatica di stampo anticipatamente estivo. Ma il picco del caldo si raggiungerà soprattutto intorno alla metà della prossima settimana e per la precisione nella giornata di Mercoledì 27 Maggio. Le aree maggiormente coinvolte dal rialzo termico saranno soprattutto il Nord e parte del Centro: Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna registreranno i valori più elevati, con punte anche di 35°C nelle zone interne e di pianura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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