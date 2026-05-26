Ondata di caldo anomalo colpisce l’Europa
Un’ondata di caldo fuori stagione sta interessando l’Europa occidentale, provocando vittime in Francia e Gran Bretagna. Le temperature sono salite oltre i livelli usuali per questo periodo dell’anno, con conseguenze che hanno richiesto interventi di emergenza. Le autorità locali hanno segnalato decessi legati alle elevate temperature. Non sono stati forniti dettagli sul numero preciso delle vittime o sulle cause specifiche. La situazione rimane sotto monitoraggio nelle regioni colpite.
Un’ondata di caldo anomala sta colpendo l’Europa occidentale, con vittime registrate in Francia e Gran Bretagna a causa delle alte temperature. Anche in Italia iniziano ad arrivare i primi bollini rossi. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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