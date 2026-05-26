Ondata di caldo anomalo colpisce l’Europa

Notizia in breve

Un’ondata di caldo fuori stagione sta interessando l’Europa occidentale, provocando vittime in Francia e Gran Bretagna. Le temperature sono salite oltre i livelli usuali per questo periodo dell’anno, con conseguenze che hanno richiesto interventi di emergenza. Le autorità locali hanno segnalato decessi legati alle elevate temperature. Non sono stati forniti dettagli sul numero preciso delle vittime o sulle cause specifiche. La situazione rimane sotto monitoraggio nelle regioni colpite.