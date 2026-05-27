Entro venerdì, le temperature caleranno su Alpi, Pianura Padana e Appennino a causa di infiltrazioni di aria più fresca. L’anticiclone continuerà a influenzare il clima sull’Italia, ma sono previsti temporali su queste aree. La giornata di giovedì vedrà un calo graduale delle temperature, con rovesci che interesseranno soprattutto le zone montuose e la pianura. Le condizioni meteo rimarranno instabili fino alla fine della settimana.

Roma - L’anticiclone resta protagonista sull’Italia, ma infiltrazioni più fresche porteranno rovesci su Alpi, Pianura Padana e Appennino, con temperature in graduale calo da giovedì a venerdì. L’anticiclone ha raggiunto il suo momento più intenso sull’Italia, garantendo una fase di tempo in prevalenza stabile e temperature dal sapore pienamente estivo. La struttura di alta pressione, con i suoi massimi posizionati tra Europa centrale e Europa occidentale, continua a favorire cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese, ma il quadro è destinato a cambiare gradualmente già dalle prossime ore. Nella giornata di mercoledì il caldo toccherà probabilmente il picco, soprattutto al Nord, dove in Pianura Padana si potranno raggiungere valori superiori ai 36 gradi, in particolare tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Caldo al massimo, poi temporali: ecco dove cambierà il meteo entro venerdì

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Le prossime 36-48 ore saranno le più calde di questa prima ondata. L’anticiclone raggiungerà il suo massimo di intensità, con valori ancora pienamente estivi e caldo più evidente soprattutto al Centro-Nord. Poi, tra giovedì e venerdì, qualcosa cambierà. I geo x.com

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