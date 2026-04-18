A Roma, il club di prima squadra ha concluso l’accordo con il Genoa per il riscatto del giocatore. La decisione permette di chiudere con un’operazione importante per il bilancio della società. Nel frattempo, la squadra di Gasperini si prepara a una sfida decisiva per l’obiettivo Champions League. La situazione finanziaria del club si intreccia con le sfide sportive, creando un clima di attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Mentre la Roma di Gasperini si gioca il tutto per tutto per la Champions League, a Trigoria si inizia a giocare una partita altrettanto decisiva: quella del bilancio. Entro il 31 giugno, il club giallorosso dovrà far quadrare i conti per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, e la soluzione al rebus economico potrebbe arrivare dai gioielli spediti lontano dalla Capitale. Il nome caldo è quello di Tommaso Baldanzi. Il talento classe 2003, trasferitosi al Genoa nella finestra di gennaio, è diventato il perno del progetto tecnico di Daniele De Rossi sotto la Lanterna. Nonostante un bottino statistico ancora timido — un assist in sei presenze — l’impatto del trequartista sul gioco del “Grifone” ha convinto la dirigenza ligure.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tesoretto Baldanzi: il Genoa lo riscatta e salva il bilancio

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