Calciomercato Napoli cosa manca per suggellare il matrimonio tra Italiano e il club azzurro
Vincenzo Italiano è in corsa per diventare l’allenatore del Napoli, con l’obiettivo di sostituire Antonio Conte. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali accordi o firme già siglate. La trattativa tra il tecnico e il club è in corso, ma manca ancora l’annuncio ufficiale. La scelta di Italiano dipende dalla conclusione delle negoziazioni e dalla definizione di eventuali condizioni contrattuali.
Vincenzo Italiano è pronto a sbaragliare la concorrenza per succedere ad Antonio Conte alla guida del Napoli. La giornata di lunedì è stata decisiva in termini di passi avanti fatti per vedere il tecnico di origini siciliane all'ombra del Vesuvio.Dopo la decisione di Maurizio Sarri di accertare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Calciomercato Napoli | Lucca pronto a lasciare gli azzurri, tutti su di lui anche Mourinho
Notizie e thread social correlati
Calciomercato Milan, Moretto: “Allegri determinante per il rinnovo di Modric. Ecco cosa manca”Il rinnovo di Luka Modric con il Milan sembra ormai prossimo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di calciomercato.
Villaricca si tinge d’azzurro: inaugurato il nuovo Club Napoli in Piazza MaioneA Villaricca è stato inaugurato un nuovo club dedicato alla squadra di calcio, situato in Piazza Maione.
Argomenti più discussi: Calciomercato Napoli tra certezze, riscatti e rinnovi. E in entrata si lavora per Khalaili; Calciomercato Napoli, cosa manca per suggellare il matrimonio tra Italiano e il club azzurro; Napoli-Sarri, prove d'intesa. De Laurentiis mette sul piatto un triennale; Calciomercato Napoli, servono i gol: occhi su Esposito e Espì.
Calciomercato Napoli tra certezze, riscatti e rinnovi. E in entrata si lavora per Khalaili facebook
Ordinanza del Prefetto di Roma, #RomaLazio spostata a lunedì 18 alle 20.45: cosa succede con Como , #Milan , #Juventus e #Napoli ? calciomercato.com/liste/clamoros… x.com
ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit