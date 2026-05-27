Calciomercato Napoli cosa manca per suggellare il matrimonio tra Italiano e il club azzurro

Notizia in breve

Vincenzo Italiano è in corsa per diventare l’allenatore del Napoli, con l’obiettivo di sostituire Antonio Conte. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali accordi o firme già siglate. La trattativa tra il tecnico e il club è in corso, ma manca ancora l’annuncio ufficiale. La scelta di Italiano dipende dalla conclusione delle negoziazioni e dalla definizione di eventuali condizioni contrattuali.