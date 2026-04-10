Villaricca si tinge d’azzurro | inaugurato il nuovo Club Napoli in Piazza Maione

A Villaricca è stato inaugurato un nuovo club dedicato alla squadra di calcio, situato in Piazza Maione. L'evento ha visto la partecipazione di alcune personalità, con un momento di festa e il tradizionale taglio del nastro. La cerimonia ha attirato numerosi tifosi e appassionati, portando un'energia nuova nel centro della città. La giornata si è conclusa con una parata di supporter e momenti di convivialità.

Il cuore pulsante del tifo azzurro batte forte a Villaricca. In una Piazza Maione gremita di persone, tra cori e bandiere al vento, si è tenuta ieri la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo Club Napoli Villaricca, un punto di aggregazione che nasce sotto il segno della fede calcistica e dell’identità territoriale. L’evento ha visto la partecipazione di figure iconiche del panorama partenopeo, trasformando la piazza in un vero e proprio palcoscenico di passione. A dare il via alle celebrazioni è stato il giornalista Carlo Alvino, accompagnato da Gennaro Scarlato, ex capitano azzurro, e dallo storico dirigente Luigi Pavarese, figura chiave degli anni d’oro del Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Villaricca si tinge d’azzurro: inaugurato il nuovo Club Napoli in Piazza Maione Il ‘Maradona’ si tinge di arte: inaugurato il nuovo murales di JoritTempo di lettura: 2 minuti Zoff, Koulibaly, Bruscolotti, Krol, Hamsik, Ghoulam, Juliano, Diego Armando Maradona, Mertens, Careca e Cavani: gli 11... Leggi anche: Villaricca, Polizia Municipale “cardioprotetta”: la Clinica Maione dona un defibrillatore salvavita