Calciomercato Lykogiannis ai saluti | l’ellenico si svincola dal club
Lykogiannis si è svincolato dal club dopo aver trascorso quattro stagioni e aver disputato 92 partite, segnando 4 gol e fornendo 9 assist. L’allenatore ha confermato che il calciatore ha lasciato la squadra. L’ex giocatore, arrivato nel 2022 come free agent dal Cagliari, ha concluso il suo periodo con il club. La società non ha annunciato altre operazioni di mercato relative a questa posizione.
Quattro stagioni, 92 presenze complessive condite da 4 gol e 9 assist. Si conclude così la bella parentesi del laterale sinistro con la casacca petroniana cominciata nella ormai lontana estate del 2022, quando arrivò in qualità di “free agent” dal Cagliari. Difensore di fascia dal piede vellutato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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