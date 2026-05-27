Calciomercato Lykogiannis ai saluti | l’ellenico si svincola dal club

Notizia in breve

Lykogiannis si è svincolato dal club dopo aver trascorso quattro stagioni e aver disputato 92 partite, segnando 4 gol e fornendo 9 assist. L’allenatore ha confermato che il calciatore ha lasciato la squadra. L’ex giocatore, arrivato nel 2022 come free agent dal Cagliari, ha concluso il suo periodo con il club. La società non ha annunciato altre operazioni di mercato relative a questa posizione.