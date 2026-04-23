Il Milan ha mostrato interesse per Ismael Konè, attaccante classe 2002, dopo aver segnato un gol a San Siro. La società rossonera sta valutando un possibile trasferimento e ha elaborato un piano per convincere il giocatore a trasferirsi a Milano. Nel frattempo, si parla di un possibile addio di Fofana, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione mentre le trattative sono in corso.

Il suo nome è risultato essere uno dei più pregiati in casa Sassuolo, e il Milan, ovviamente, ha puntato subito il mirino su di lui, magari già a partire dalla partita di dicembre. Come riferito dal Corriere dello Sport, il giovane classe 2002 (canadese), è riuscito a ritrovare un certo status in Italia dopo alcune avventure non proprio entusiasmanti avute in Francia tra Marsiglia e Rennes. Lanciato da Grosso, il giovane sembra avere tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo centrocampista importante, ed Allegri se ne è subito reso conto. Molto forte fisicamente, per portare il giovane a Milano servono almeno 20 milioni di euro circa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, i rossoneri puntano Konè: Fofana ai saluti?

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