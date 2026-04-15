Durante il calciomercato estivo, il dirigente sportivo ha annunciato di voler rafforzare la squadra con due tipologie di giocatori specifici. La strategia si concentra sull’individuazione di profili adatti a coprire determinate posizioni e a migliorare le performance complessive. La scelta mira a integrare elementi con caratteristiche precise, che possano adattarsi alle esigenze tecniche della squadra. Nessun dettaglio sui nomi dei potenziali acquisti è stato fornito al momento.

per rinforzare l’organico. Per innalzare la qualità tecnica e l’esperienza della rosa, la dirigenza della Juventus studia con attenzione le innumerevoli e preziose occasioni offerte dai giocatori svincolati. L’obiettivo primario per il reparto offensivo è Bernardo Silva. Il fantasista rappresenta un sogno per l’ambiente bianconero, garantendo indiscussa leadership. In mediana, i profili maggiormente seguiti sono Franck Kessié e Leon Goretzka. I mediani assicurerebbero notevole fisicità, essendo abituati a calcare palcoscenici prestigiosi. Acquisire queste prestazioni significherebbe assicurarsi un apporto vitale per dominare totalmente in campo e impostare nuove dinamiche tattiche.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svelata la strategia di Comolli per l’estate: si cercano due tipologie di giocatori

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