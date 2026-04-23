calciomercato roma obiettivo alajbegovic ma serve la cessione di un big

L’AS Roma sta negoziando con il Bayer Leverkusen per acquistare Kerim Alajbegovic, esterno offensivo nato nel 2007. Per poter concludere l’affare, la società giallorossa deve prima cedere uno dei suoi giocatori più rappresentativi. La trattativa tra le due squadre è in corso e si concentra sulla possibilità di portare il giovane talento nell’organico romano. La decisione finale dipenderà anche dalla cessione di un calciatore chiave.

L’ AS Roma ha avviato una trattativa serrata per Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Direttore Sportivo Frederic Massara ha incontrato nei giorni scorsi a Roma il padre e agente del calciatore, Semin Alajbegovic, avvalendosi della mediazione dell’ex giallorosso Miralem Pjanic. L’operazione si inserisce in una strategia di mercato obbligata dai paletti del Settlement Agreement, che impone al club di bilanciare investimenti futuribili e rigore finanziario entro la scadenza del 30 giugno. Il profilo del bosniaco, attualmente in forza al Salisburgo, risponde perfettamente al diktat di Dan Friedkin: costi d’ingaggio contenuti (sotto il milione di euro) e alto potenziale di rivendita.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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