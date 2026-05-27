Calcio serie D Marco Croce è il nuovo allenatore del Trestina

Marco Croce è stato nominato nuovo allenatore del Trestina, dopo la separazione consensuale con il precedente tecnico. Croce, che aveva già ricoperto il ruolo di vice allenatore nelle ultime due stagioni, è stato scelto dal club per guidare la squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha evidenziato il suo ruolo di figura chiave nello staff negli ultimi due anni.

Marco Croce è il nuovo allenatore del Trestina. Dopo il divorzio consensuale con Simone Calori, la scelta del club bianconero è ricaduta proprio sul vice allenatore che, nelle ultime due stagioni, si è rivelato una figura fondamentale nello staff del Trestina. "Abbiamo voluto dar seguito al lavoro iniziato da due anni – sottolinea il presidente Leonardo Bambini -, periodo in cui il Mister ha dimostrato le sue qualità, siamo quindi molto convinti della nostra scelta. Marco conosce molto bene i ragazzi e l’ambiente, questo ci aiuterà molto nel progettare la prossima stagione". Un’occasione d’oro per Marco Croce che inizierà il proprio cammino da allenatore in Serie D: "Sono molto emozionato e carico per questa esperienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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