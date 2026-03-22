La squadra di calcio Trestina affronta oggi il Poggibonsi in una partita di serie D. Il tecnico Marco Croce ha dichiarato che si aspetta un match difficile. La partita rappresenta un’occasione importante per la squadra, che punta a ottenere un risultato positivo e migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione.

Un’altra sfida importante, una tappa che, se superata positivamente, permetterebbe di lanciarsi nel migliore dei modi verso la volata finale. Il Trestina si reca oggi sul terreno di un Poggibonsi impelagato nella bagarre salvezza ma in netta ripresa. Il pareggio contro l’Orvietana ha posto fine alla serie di 3 vittorie consecutive, ma ha comunque allungato la striscia positiva degli altotiberini. Il concitato finale ha portato alle espulsioni (e conseguente squalifica) di Giuliani e dell’allenatore Calori, che sarò sostituito in panchina dal suo vice Marco Croce, che così presenta la sfida: "Sarà una gara difficile, come tutte quelle che restano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Trestina non vuole fermarsi, oggi match a Poggibonsi. Il tecnico Marco Croce: "Sarà una gara difficile»

Articoli correlati

Calcio serie D. La vittoria sul Follonica-Gavorrano solleva il morale del Poggibonsi. Ora tutti al lavoro per la gara con il SienaLa prima affermazione stagionale in trasferta restituisce slancio al Poggibonsi nel girone E di serie D, ma la squadra allenata da Luigi Consonni che...

Calcio serie C, è la terza partita in sette giorni. Il Gubbio a Pontedera . Di Carlo: "Gara difficile»È un buon periodo di forma quello che sta vivendo il Gubbio, che oggi giocherà la terza partita in sette giorni.

Tutti gli aggiornamenti su Marco Croce

Calcio serie D. Trestina non vuole fermarsi, oggi match a Poggibonsi. Il tecnico Marco Croce: Sarà una gara difficile»Un’altra sfida importante, una tappa che, se superata positivamente, permetterebbe di lanciarsi nel migliore dei modi verso la volata ... sport.quotidiano.net

Calcio serie D. Trestina, morale a mille contro l’AltopascioTRESTINA - Con il morale a mille per le due vittorie contro Camaiore e Cannara che hanno permesso di mettere in cascina 6 punti preziosissimi nella bagarre salvezza, il Trestina affronta in trasferta ... lanazione.it