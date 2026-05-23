Il Napoli sta valutando diverse opzioni per il nuovo allenatore, con un'attenzione particolare a Grosso. La squadra giocherà domani l’ultima partita di campionato sotto la guida di Conte, che lascerà il club. Le prossime settimane saranno decisive per la scelta del sostituto, mentre Grosso appare in vantaggio rispetto ad altri candidati per la panchina azzurra.

Per il Napoli saranno settimane intense alla ricerca del nuovo allenatore che sostituirà Antonio Conte; il tecnico salentino dirigerà la squadra domani alle 18 per l’ultimo match di campionato contro l’Udinese prima di salutare il club e la città. Le piste che portano a Maurizio Sarri e Max Allegri si fanno complicate per gli azzurri, dunque le alternative più papabili risulterebbero al momento essere rappresentate da Vincenzo Italiano e Fabio Grosso. Futuro allenatore del Napoli: Grosso in vantaggio su Italiano. Secondo quanto dichiarato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube, il tecnico del Sassuolo sembra essere in vantaggio su Italiano: “ Il Napoli dopo Conte starebbe cercando un gestore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, Grosso ha più chance di Italiano per la panchina azzurra (Moretto)

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