Calcio Pari e spettacolo alle Contrade di Pietrasanta Prova di forza tra Pollino e Africa Macelli

Lo scorso fine settimana, le Contrade di Pietrasanta hanno offerto una partita di calcio che ha coinvolto i team Pollino Traversagna e Africa Macelli, terminata con un risultato di 2-2. La sfida ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui Rebellino, Costa, Biasci, Chiti, Navari, Adami e Baldacci S., che hanno dato vita a un incontro equilibrato e ricco di azioni. La partita si è svolta nel rispetto delle regole, con momenti di tensione e di spettacolo tra le due squadre.

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pollino traversagna 2 africa macelli 2 POLLINO TRAVERSAGNA: Rebellino, Costa, Biasci, Chiti, Navari, Adami, Baldacci S. (Benedetti), Baldacci M., Tosi Fr., Cipriani, Tosi F.. All. Tessari. AFRICA MACELLI: Dazzi, Garibaldi (Angeli), Mancini, Tonini, Bigini, Di Clemente (D’Angina M.), D’Angina R., Tonacci (Perregrini), Sacchelli (Pillon), Da Prato, Tartarini (Bartoli). All. Lo Monaco. Marcatori: 20’ Baldacci; 42’ st Angeli, 49’ st Pillon, 52’ st Tosi F. Note: espulsi Lami; Da Prato. PIETRASANTA – Una bella partita tra due squadre forti ed apertissima fino al 90’ ed oltre. È stata questa la sfifa, valevole per il gruppo C, tra Pollino Pontestrada e Africa Macelli, compagini destinate con molta probabilità ad arrivare fino in fondo, o quasi, a questa edizione del Torneo delle Contrade del Carnevale di Pietrasanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio. Pari e spettacolo alle Contrade di Pietrasanta. Prova di forza tra Pollino e Africa Macelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calcio Contrade di Pietrasanta. Caccia al trono del PontestradaÈ tutto pronto al "XIX Settembre" per il 23° Torneo di calcio delle contrade del Carnevale di Pietrasanta, ultimo atto del palinsesto in maschera... Calcio: torneo delle Contrade di Pietrasanta. La Collina può gioire. Vince e passa il turnola collina 1 brancagliana 0 LA COLLINA: Calò, De Lucia, Ervist (Balduini), Garbati, Caddeo, Fusco (Moschetti), Baldi Galleni (Verona), Carella M. Calcio. Pari e spettacolo alle Contrade di Pietrasanta. Prova di forza tra Pollino e Africa Macellipollino traversagna 2 africa macelli 2 POLLINO TRAVERSAGNA: Rebellino, Costa, Biasci, Chiti, Navari, Adami, Baldacci S. (Benedetti), Baldacci M., Tosi Fr., Cipriani, Tosi ... sport.quotidiano.net Calcio Contrade di Pietrasanta. Caccia al trono del PontestradaÈ tutto pronto al XIX Settembre per il 23° Torneo di calcio delle contrade del Carnevale di Pietrasanta, ultimo atto del palinsesto in maschera targato 2026 per la Piccola Atene organizzato dal ... sport.quotidiano.net