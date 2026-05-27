Calcio il club promosso in Seconda sarà guidato dal 54enne Federico Bratti Fcr Next Gen affidata la panchina

Il club promosso in Seconda divisione ha annunciato che il nuovo allenatore sarà Federico Bratti, 54 anni. Alla guida della squadra Under 21, prende il posto di Luca Lanzoni, che ha lasciato il ruolo. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di conferma. Bratti guiderà la squadra nelle prossime partite, con l’obiettivo di prepararla alla nuova categoria.

Federico Bratti è il nuovo tecnico dell’Fcr Next Gen Under 21. Sostituisce Luca Lanzoni che, dopo la conquista del primo posto nel campionato di Terza Categoria e il conseguente passaggio dei baby biancorossi in Seconda, è stato a sua volta promosso alla guida della prima squadra forlivese in Eccellenza. Classe ’72, artusiano, Bratti ha maturato una lunga esperienza nel sottobosco dei dilettanti, prima da giocatore poi nelle vesti di allenatore. Debutta sulla panchina dell’Atletico Dovadola in Terza Categoria, seguiranno Fiumanese (promossa in Seconda Categoria) e Lsd Predappio, ancora in Terza. "La scelta della società s’inserisce nel... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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