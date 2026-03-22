Calcio Terza Categoria il Valmontone diventa secondo Fcr tripletta di Damiano | Next Gen promozione vicina Union Sammartinese ora a -6

Nel campionato di Terza Categoria, il Valmontone si è piazzato al secondo posto dopo la vittoria contro l’Union Sammartinese, che ora è a sei punti di distanza. La FCR Next Gen ha battuto 5-3 la formazione rivale, con Damiano che ha segnato una tripletta. La formazione del Forlì ha schierato una difesa con Morgagni, M. Bartolini, Turci e Mambelli, e ha subito quattro reti nel secondo tempo.

FCR Next Gen 5 UNION SAMMARTINESE 3 FCR FORLÌ (3-4-3): Morgagni, M. Bartolini, Turci, Mambelli; Cimatti, Buscherini (61’ N. Dene), S. Bartolini, Zappatori; Pironi (53’ Violani), Muratori (87’ Zattoni), Damiano (81’ Sagradini). A disp.: Rani, Foschi, Seminara, Numa, Modre, Zattoni. All.: Lanzoni. UNION SAMMARTINESE (3-4-3): Izzo; Brasini Giunchi, Battistini, Sassi; Bacci, Dall’Ara, Manieri (65’ Zanoni), Lombardi (46’ Valgimigli); Ferrari, Cangialosi, Pirani. A disp.: Casadei, Rossi, Zanotti, Vestrucci, Pedota, Selvaggio, Fabbri. All.: Mancinelli. Arbitro: Pilato di Cesena. Reti: 6’ pt Muratori (Fcr), 10’ pt Ferrari (Union), 15’ pt e 17’ pt Damiano (Fcr), 41’ pt Battistini (Union), 20’ st Damiano (Fcr), 47’ st Violani (Fcr), 49’ st Dall’Ara (Union). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Terza Categoria, il Valmontone diventa secondo. Fcr, tripletta di Damiano: Next Gen, promozione vicina. Union Sammartinese ora a -6 Articoli correlati Terza Categoria. Fcr Next Gen, un ‘timbro verde’ nell’albo d’oro del Memorial RestaL’Fcr Next Gen ha vinto il memorial Renzo Resta riservato ai club di Terza Categoria di Forlì e Cesena battendo 2-0, sul neutro di Martorano,... Terza Categoria. Gioventù contro esperienza: faccia a faccia Fcr Ng e UnionUna sfida (quasi) decisiva per vincere il campionato di Terza Categoria e mettersi quindi in tasca la Seconda. Una raccolta di contenuti su Calcio Terza Categoria Temi più discussi: Calcio Terza Categoria – Ostiglia, scontro al vertice virtuale col Buscoldo; Terza categoria, Castellettese a una vittoria dalla promozione; Scheda squadra Green Bulls Marassi; CALCIO TERZA CATEGORIA/ LA XX GIORNATA. Calcio, Seconda e Terza Categoria: derby e scontro diretto tra Novese e Possidiese, anticipo per il Limidi. Match casalinghi per Baracca Beach e Union Sg Sozzigallidi Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per ... sulpanaro.net Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, domani match casalingo contro il Terrasini per la vittoria numero 16I ragazzi di mister Garda non hanno intenzione di arrestare la loro corsa MONREALE, 14 marzo - L’obiettivo è stato raggiunto, adesso bisogna solo aggiunge ... monrealenews.it Campionato Provinciale Terza Categoria – Foggia (Girone A) Domenica 22 marzo 2026 Ore 15:00 Campo FIGC – Foggia VIRTUS CALCIO FOGGIA AUDAX SAN SEVERO Un gruppo. Una squadra. Una famiglia Unico obiettivo: lottare fino alla fin facebook