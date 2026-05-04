Il dirigente di una società sportiva ha dichiarato che non ci sono stati sviluppi concreti riguardo a un possibile acquisto di Fabregas, limitandosi a un primo contatto. Ha anche confermato che Chivu rispondeva alle caratteristiche desiderate per la squadra. Per quanto riguarda Bastoni e il Barcellona, non sono state fornite ulteriori informazioni o dettagli. La situazione rimane senza novità ufficiali in merito alle trattative.

Calciomercato Roma, colpo Alajbegovic grazie a.Pjanic! La (lunga) lista delle cessioni estive di Gasperini Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Marotta dice tutto: «Fabregas? Lo stimo ma c’è stato solo un contatto preliminare. Chivu era il profilo che cercavamo. Su Bastoni e il Barcellona.» Vlahovic Juve, Bargione non ha dubbi! E’ lui l’unica nota positiva della sfida contro il Verona! – VIDEO Bastoni, ringraziamenti all’Inter dopo lo Scudetto e un’annata complicata: «Non sono mai stato da solo, affrontando tutto, ho sentito il supporto» Dimarco si...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Marotta dice tutto: «Fabregas? Lo stimo ma c’è stato solo un contatto preliminare. Chivu era il profilo che cercavamo. Su Bastoni e il Barcellona…»

Notizie correlate

Scudetto Inter, Marotta a ruota libera: «Con Fabregas ci fu solo un contatto preliminare e su Chivu mai avuto dubbi. Bastoni? L’interesse del Barcellona c’è»di Francesco AlipertaScudetto Inter, Giuseppe Marotta, intervistato a Radio Anch’io Sport, ha parlato così dopo la festa tricolore della squadra...

Inter campione, Marotta: ‘È un sogno’, Milano esplode ma c’è un dettaglio su Chivu che cambia tuttoFesta in tutta la città per il 21° scudetto nerazzurro tra celebrazioni e nuove prospettive L’Inter conquista il suo 21° scudetto e Milano si...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Marotta e l'inchiesta arbitri: Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza; Marotta Costruito un modello vincente, mai avuto dubbi su Chivu; Cosa ca**o vuoi?!. Lite tra Conte e Fabregas a Como, ecco cosa è successo; Como-Napoli, le possibili scelte di Fabregas: possibile 4-2-3-1, recuperato non solo Nico Paz! Ballottaggio in difesa.

Inter, Marotta: Con Fabregas solo un contatto preliminare. Chivu era il profilo che cercavamoNel corso della sua intervista a Radio Anch'Io Sport per celebrare la vittoria del 21° scudetto da parte dell'Inter, il presidente Beppe. tuttomercatoweb.com

Marotta: Chivu prima scelta, preciso una cosa su Fabregas. Bastoni? Interesse Barça c’è, ma…Ospite durante il programma radiofonico Radio Anch'io Sport, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato dopo il trionfo e lo scudetto conquistato ... msn.com

Il presidente Giuseppe Marotta parla a pochi minuti dalla sfida decisiva per lo Scudetto contro il Parma Il numero uno nerazzurro si dice da sempre ottimista della scelta Chivu, ma ammette di esser rimasto piacevolmente sorpreso dalla stagione così importa - facebook.com facebook

Riccardo #Trevisani a Pressing sul caso #Rocchi e l' #Inter: " #Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutte le società di A e di B, parlano con Rocchi per dirgli quell'arbitraggio non è andato bene, quello non è andato bene, n x.com