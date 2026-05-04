Marotta dice tutto | Fabregas? Lo stimo ma c’è stato solo un contatto preliminare Chivu era il profilo che cercavamo Su Bastoni e il Barcellona…

Da calcionews24.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dirigente di una società sportiva ha dichiarato che non ci sono stati sviluppi concreti riguardo a un possibile acquisto di Fabregas, limitandosi a un primo contatto. Ha anche confermato che Chivu rispondeva alle caratteristiche desiderate per la squadra. Per quanto riguarda Bastoni e il Barcellona, non sono state fornite ulteriori informazioni o dettagli. La situazione rimane senza novità ufficiali in merito alle trattative.

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