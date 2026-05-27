calcio dilettanti la cdr piazza il colpo malavolti due innesti per il camposanto

La Cdr Mutina ha annunciato l'acquisto di Samuele Malavolti, difensore centrale nato nel 2001. Il giocatore, che ha trascorso la maggior parte della sua carriera alla Riese e nelle ultime due stagioni al Fabbrico, si è unito al team nel mercato di martedì. Con questa operazione, la formazione si rinforza in vista delle prossime partite di campionato. La firma di Malavolti rappresenta il primo dei due innesti programmati dal club.

Un martedì caldissimo per il mercato dei dilettanti. In Eccellenza la Cdr Mutina chiude col difensore centrale 2001 Samuele Malavolti, una vita alla Riese e nelle ultime due stagioni al Fabbrico. Il Medolla San Felice inserisce due giovani, il difensore 2008 Raoul Pagano dalla Centese e riporta a casa il portiere Brando Bordini (2008) dallo United Carpi. Intanto l’ex tecnico Alessandro Semeraro allenerà lo Sporting Scandiano. In Promozione ecco le prime due novità per il Camposanto, che ha chiuso per l’arrivo dal Nonantola del difensore Enrico Pizzi (’96) e del centrocampista Matteo Debbia (2007), mentre sono stati confermati Chiossi, Diozzi, Vitiello, Boschetto, Alan Grazia, Mogavero, Stabellini e Ofosu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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